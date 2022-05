Infektionskrankheit : Verdachtsfall auf Affenpocken in Köln unter Quarantäne gestellt

Verdachtsfall auf Affenpocken in Köln unter Quarantäne gestellt

In zahlreichen Ländern Europas wurden in den vergangenen Tagen Affenpocken-Infektionen nachgewiesen. Foto: dpa/Cynthia S. Goldsmith

Köln In Köln gibt es einen Verdacht auf eine Affenpocken-Infektion. Ein Mann, der typische Symptome der Krankheit aufweise, stehe zu Hause unter Quarantäne, sagte am Montag eine Sprecherin der Stadt.

Das Testergebnis stehe noch aus. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Am Freitag war erstmals in Deutschland in München ein Fall von Affenpocken bestätigt worden.