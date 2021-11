Wissen, was los ist in der Euregio : Unser neuer Veranstaltungskalender ist online!

Wissen, was los ist in der Euregio

Egal ob daheim am PC oder unterwegs auf einem Mobilgerät: Mit nur wenigen Klicks zeigt der Veranstaltungskalender übersichtlich und in konzentrierter Form an, was die Region zu bieten hat. Grafik: Medienhaus Aachen Foto: Medienhaus Aachen

Service Region Neu auf unseren Webseiten: der große Online-Veranstaltungskalender mit allen wichtigen Informationen zu Auftritten, Ausstellungen und allem, was die Region zu bieten hat.

Konzerte, Vorträge, Lesungen, Aufführungen, Ausstellungen: Die Liste an Events, die täglich in der Region stattfinden, ist vielfältig und lang. Der neue große Veranstaltungskalender auf den Webseiten von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten schafft ab sofort Ordnung und behält für Sie den Überblick über das umfangreiche Angebot. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was kann der Online-Veranstaltungskalender?

Der neue Veranstaltungskalender liefert Ihnen redaktionell aufbereitet und in konzentrierter Form die wichtigsten Informationen zu Veranstaltungen in der Euregio, den kulturellen Schwergewichten und subkulturellen Highlights ebenso wie zu spannenden Freizeitveranstaltungen. Suchen Sie nach Events in bestimmten Sparten, in bestimmten Städten, in bestimmten Zeiträumen? Kein Problem, mit den umfangreichen Filtermöglichkeiten lässt sich die Datenvielfalt verfeinern und auf Ihre Wünsche zuschneiden. Verlinkungen zu weiterführenden Artikel auf unseren Onlineseiten – Ankündigungen, Interviews, Hintergrundberichte – runden den Kalender ab.