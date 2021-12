Mild, aber unfreundlich : Usseliges Wetter in Nordrhein-Westfalen

Essen Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche mild, aber unfreundlich – usselig, würde wohl der Rheinländer sagen.

Im Bergland könne es am Sonntagvormittag noch schneien oder gefrierenden Regen geben, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag mitteilte. Im Laufe des Tages gehe allerdings auch in den höheren Lagen der Schnee in Regen über. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD am Sonntag zwischen neun und zehn Grad.