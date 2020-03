Kostenpflichtiger Inhalt: Großes Manöver, großes Schweigen : US-Truppenverlegung rollt durch Aachener Umgebung

Einmal quer durch Europa, bitte: US-Soldaten kommen im Rahmen der laufenden Großübung „Defender Europe 20“ am Hamburger Flughafen an. „Defender Europe 20“ gilt als größte Truppen-Verlegeübung der Nato seit 25 Jahren. Foto: dpa/Christian Charisius

Aachen In den kommenden Monaten findet die umfangreichste Verlegung von US-Truppen nach Europa seit 25 Jahren statt. Die Soldaten ziehen über Aachen in Richtung Osten, um an der Nato-Außengrenze ihre Einsatzfähigkeit zu testen.