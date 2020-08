Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft : Urteil zu tödlichem Streit auf Kölner Ebertplatz wird erwartet

Köln Im August 2019 eskaliert ein Streit unter jungen Männern auf dem Ebertplatz. Am Ende erliegt ein 25-Jähriger einer tödlichen Halsverletzung, zugefügt mit einer abgebrochene Bierflasche. In dem Prozess wird nun ein Urteil erwartet.

Im Prozess um eine tödliche Gewalttat im August 2019 auf dem Kölner Ebertplatz soll am Dienstag das Urteil gesprochen werden. Angeklagt ist ein 24-Jähriger, der einem 25 Jahre alten Mann in einem Tumult mit einer abgebrochenen Bierflasche in den Hals gestochen haben soll. Das Opfer verblutete laut Anklageschrift. Die ursprüngliche Annahme der Polizei, es habe sich um einen Streit unter Drogendealern gehandelt, konnte in dem seit Mai laufenden Verfahren allerdings nicht bestätigt werden.