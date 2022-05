Mordprozess fortgesetzt : Urteil nach Unfall auf der Hahner Straße Anfang Juni

Blumen an der Unfallstelle: Hier kam es am 3. August zu einem folgenschweren Unfall, in Folge dessen ein achtjähriges Mädchen starb. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Am 8. Juni sollen die Plädoyers gehalten werden, dann wird das Urteil gesprochen. Noch aber läuft die Beweisführung vorm Aachener Landgericht.

Der Mordprozess nach dem mutmaßlichen Autorennen gegen einen 20 Jahre alten Mann vor dem Aachener Landgericht geht auf die Zielgerade. Am 8. Juni seien Plädoyers geplant, sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch. Noch am selben Tag oder am 9. Juni solle das Urteil gesprochen werden.