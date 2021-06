Tödliche Schüsse in Aachen : Urteil nach Geiselnahme und Flucht aus Psychiatrie erwartet

Tödliche Schüsse in Aachen

Prozess um eine spektakuläre Flucht mit Geiselnahme: Justizbeamten führen den Angeklagten in den Saal des Landgerichts Kleve. Einer der beiden Ausbrecher war schließlich auf einem Spielplatz in Aachen von der Polizei erschossen worden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Aachen/Kleve Zwei Männer brechen mit vorgehaltenem Messer aus einer geschlossenen Psychiatrie aus und fliehen durch die Nacht bis nach Aachen. Dort wird einer der Männer von der Polizei erschossen. Für den anderen wird jetzt das Urteil erwartet.

Nach der spektakulären Flucht zweier Männer aus einer geschlossenen Psychiatrie in Bedburg-Hau am Niederrhein (NRW) wird am Freitag (9 Uhr) für einen der Ausbrecher das Urteil erwartet.