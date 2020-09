Landgericht Aachen : Urteil im Revisionsverfahren gegen „Brummi-Andi“ erwartet

Aachen Im teilweise neu aufgerollten Verfahren gegen den Serienstraftäter „Brummi-Andi“ hat die Anklage vor dem Landgericht Aachen eine geringere Strafe beantragt. Am Freitag fällt womöglich das Urteil.

Vor dem Landgericht Aachen geht am Freitag um 10 Uhr der Revisionsprozess gegen den als Serienstraftäter bekannt gewordenen „Brummi-Andi“ weiter. Nachdem am Dienstag Anklage und Verteidigung die Plädoyers hielten, wird mit einem Urteil der 6. großen Strafkammer gerechnet. Allerdings hatte der Angeklagte am vorhergehenden Verhandlungstag sein letztes Wort nach weit mehr als einer Stunde nicht beendet und wollte es am Freitag fortsetzen.