Oberlandesgericht Düsseldorf : Urteil im Prozess um IS-Terrorzelle wird erwartet

Das Oberlandesgericht Düsseldorf will am Dienstag das Urteil gegen fünf mutmaßliche IS-Mitglieder verkünden. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Düsseldorf Im Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorzelle des sogenannten Islamischen Staats (IS) in Deutschland will das Oberlandesgericht am Dienstagmorgen das Urteil verkünden.