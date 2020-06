Fünfeinhalb Jahre Haft gefordert : Urteil im Prozess gegen „Cyber-Dschihadisten“ erwartet

Am Freitag ist das Urteil im Prozess um einen sogenannten Cyber-Dschihadisten geplant. Der angeklagte 39-Jährige kommt aus Köln, ihm wird Unterstützung der Terror-Gruppen Ahrar al-Scham und IS vorgeworfen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Ein Deutsch-Tunesier aus Köln soll islamistische Terrorgruppen mit Material und Propaganda unterstützt haben. Nun will das Düsseldorfer Oberlandesgericht das Urteil im Prozess gegen den selbst ernannten „Cyber-Dschihadisten“ verkünden.

Ein Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft hat fünfeinhalb Jahre Haft für den Deutsch-Tunesier aus Köln gefordert. Er habe die Terrorgruppe Ahrar al-Scham in Syrien mit Nachtsichtgeräten, Waffen-Reinigungssets und Krankentransportern unterstützt. Dem IS habe er propagandistisch geholfen. Der 39-Jährige hatte sich auf Social-Media-Plattformen selbst als „Cyber-Dschihadist“ bezeichnet.

Auf seinem Laptop war ein IS-Schulungsvideo zum Töten von Menschen entdeckt worden, das sich an Muslime in Frankreich richtet. An Lebenden wurde dort demonstriert, wie man Menschen die Kehle durch- und den Bauch aufschneidet oder sie in die Luft sprengt. Dafür wurden die Menschen vor laufender Kamera getötet.