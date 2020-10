Prozess : Urteil im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach erwartet

Köln Im Verfahren gegen einen Familienvater vor dem Kölner Landgericht wurden Vorwürfe verhandelt, die den Atem stocken ließen. Nun steht der Prozess vor dem Abschluss. Dem 43-Jährigen droht eine lange Zeit hinter Gittern.

Im Prozess gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach wird am Dienstag um 14 Uhr das Urteil erwartet. Dem 43 Jahre alten Vater wird vor dem Landgericht Köln vorgeworfen, seine 2017 geborene Tochter immer wieder sexuell missbraucht zu haben. Den Großteil der Taten habe er mit seinem Smartphone dokumentiert und Aufnahmen an gleichgesinnte Chat-Partner weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft fordert für den gelernten Koch und Hotelfachmann eine Freiheitsstrafe von dreizehneinhalb Jahren. Zudem beantragte sie die anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. Sein Anwalt stellte keinen konkreten Antrag zum Strafmaß, sprach sich aber gegen eine Sicherungsverwahrung aus.