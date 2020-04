Mann machte sich an Kinder heran : Urteil im Cyber-Grooming-Prozess erwartet

Mann machte sich an Kinder heran

Der Mann aus Neuss – hier im Landgericht – soll sich über Social-Media-Apps wie Instagram und Likee an kleine Mädchen herangemacht haben. Foto: dpa/Martin Höke

Düsseldorf Im Prozess um sogenanntes Cyber-Grooming wird am Düsseldorfer Landgericht das Urteil erwartet. Ein 25-Jähriger hatte sich via Social-Media-Apps kleinen Mädchen genähert, wie er selbst gestanden hatte.

Im Prozess um sogenanntes Cyber-Grooming und Kindesmissbrauch soll am Dienstagnachmittag das Urteil verkündet werden. Der Angeklagte, ein 25-jähriger Bauarbeiter aus Neuss, hatte am vergangenen Freitag ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Er gab zu, sich über Social-Media-Apps wie Instagram an acht- bis zwölfjährige Mädchen herangemacht zu haben. Dabei hatte er in über 20 Fällen seine Opfer dazu gebracht, ihm Nacktaufnahmen zu senden. Die hatte der 25-Jährige dann in einer von Pädophilen betriebenen WhatsApp-Gruppe verbreitet.