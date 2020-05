Neue Chance in der Corona-Krise : Urlaub vor der eigenen Haustüre

Düsseldorf/Monschau Noch weiß niemand, wann der Tourismus wieder anlaufen wird. Aber in NRW rechnen sich einige Regionen Chancen aus, dass sie neu entdeckt werden.

NRW-Tourismusregionen hoffen, dass Urlauber in der Coronavirus-Epidemie die Reiseziele vor der eigenen Haustüre wieder entdecken. NRW sei ein Kurzreiseziel, sagte die Sprecherin von Tourismus NRW, Tonia Haag. „Das heißt die Leute fahren hier eher mal so vier Tage hin, aber nicht für den zweiwöchigen Sommerurlaub in normalen Jahren. Wegen der Corona-Krise könne das aber in diesem Jahr anders sein, so „dass wir noch mal vom Sommer stärker profitieren könnten, als das in einem normalen Jahr der Fall wäre.“ Aber selbst wenn der Tourismus wieder starten könnte, werde es immer noch Einschränkungen geben.