Unterspülte Gleise : Bahnstrecke bleibt wochenlang gesperrt

Geilenkirchen/Herzogenrath/Aachen Das Unwetter in der Nacht zu Mittwoch hat massive Folgen für den Bahnverkehr in der Region. Weil die Gleise zwischen Geilenkirchen und Herzogenrath unterspült wurden, fallen Regionalzüge und ICEs für Wochen teilweise aus.

Im Fernverkehr fällt das ICE-Zugpaar 1545/1548 (Aachen – Berlin) zwischen Aachen und Rheydt aus. Die Halte in Aachen, Herzogenrath, Geilenkirchen und Erkelenz in beiden Richtungen entfallen. Auch der sonntägliche ICE 846 aus Berlin endet bereits in Mönchengladbach. Die Halte in Rheydt, Erkelenz, Geilenkirchen, Herzogenrath und Aachen fallen weg.