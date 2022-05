Unwetterlage : Unterricht an Schulen fällt ab 11.30 Uhr aus

Aachen/Düren/Heinsberg Die Bezirksregierung Köln hat festgelegt, dass ab 11.30 Uhr kein Unterricht mehr stattfinden soll. Betroffen sind auch die Schulen in unserer Region. Kitas bleiben geöffnet.

Die Bezirksregierung Köln hat die Schulen in ihrem Zuständigkeitsgebiet informiert, dass spätestens ab 11.30 Uhr kein Unterricht in Präsenz mehr stattfinden soll. Betroffen sind auch die Schulen in der Städteregion Aachen , dem Kreis Düren und dem Kreis Heinsberg . Viele Schulen meldeten den Eltern am Vormittag, dass die Kinder abgeholt werden müssen. Die vorzeitige Schulschließung betrifft sowohl die Grund- als auch die weiterführenden Schulen. Für die Kitas entscheidet der jeweilige Träger, wie sie auf die Wetterlage reagieren. Unserer Zeitung ist bislang keine Kita bekannt, die schließt. Die Kinder können aber jederzeit abgeholt werden. In der Stadt Aachen müssen alle seit 11.30 Uhr drinnen bleiben.

Nach Blitz, Donner, Hagel und Starkregen drohen auch am heutigen Freitag heftige Unwetter mit Orkanböen und Riesen-Hagel in NRW. Sogar Tornados sollen möglich sein. Was genau kommt auf uns zu – und wann?

Nicht nur die Eltern mussten am Freitagmorgen ihre Planungen umwerfen, auch für die Schulleitungen bedeutet eine so kurzfristige Entscheidung der übergeordneten Behörden Aufwand: „Wir planen aktuell mit den Busunternehmen, dass die Schulbusse entsprechend früher fahren“, erklärt Carsten Engelmann, Schulleiter am Gymnasium in Kreuzau. Das sei aber nicht in allen Fällen möglich, die Busse seien ja auch anderweitig eingeplant. Schulen im ländlichen Bereich mit entsprechend großem Einzugsbereich seien meist nicht in den Linienverkehr eingebunden und so könnten Schüler nur nach Hause gelangen, in dem die Busse zu anderen Zeiten fahren oder Schülerinnen von Angehörigen abgeholt werden könnten. „Es ist aber gewährleistet, dass alle Kinder betreut werden, wenn sie nicht bis 11.30 Uhr abgeholt oder mit dem Bus nach Hause können.“