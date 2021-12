Gut 5 Prozent der Stunden : Unterrichtsausfall an Schulen bleibt auf gleicher Höhe

Unterrichtsausfall an Schulen bleibt auf gleicher Höhe

Der Unterrichtsausfall an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist bis zum Beginn der Corona-Pandemie auf etwa gleicher Höhe geblieben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Unterrichtsausfall ist ein fast tägliches Ärgernis in den Schulen. Die Statistik zeigt, dass bis zum Beginn der Corona-Pandemie in den Zahlen kaum Bewegung ist.

Der Unterrichtsausfall an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist bis zum Beginn der Corona-Pandemie auf etwa gleicher Höhe geblieben. Im Schuljahr 2018/19 fielen insgesamt 5,3 Prozent der Stunden aus. Ersatzlos gestrichen wurden davon 3,9 Prozent. 1,4 Prozent des Ausfalls wurde mit eigenverantwortlichem Arbeiten (EVA) kompensiert. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Opposition hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In absoluten Zahlen gemessen fielen an den Schulen in NRW im ersten Halbjahr 2019/20 gut 1,46 Millionen Stunden aus, während es im gesamten Schuljahr 2018/19 fast 3,3 Millionen Stunden waren. Seit 2018 müssen alle Schulen die ausgefallenen Stunden kontinuierlich digital dokumentieren.