Inflation, Krieg und Krise : Wie Unternehmen in der Region schwere Zeiten meistern – fünf Beispiele

Unternehmen zwischen Krieg und Krise : Der Weltmarktführer aus Eschweiler Gunther Schulz baut in seiner Firma Teile für hochspezielle Anwendungen etwa in der Raumfahrt, vor allem Kugellager. Wie ein Maschinenschlosser aus Stolberg-Mausbach sich so für ganze Branchen nahezu unersetzlich machte.