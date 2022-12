Flaschenpost, Anna Sorokin, Conti : Unser Quiz zu den Themen des Jahres: Wie gut haben Sie aufgepasst?

Abschleppdienst im Dauereinsatz : Polizei zählt immer mehr zerstochene Reifen in Jülich Die Zahl der Autos, an denen in der Jülicher Innenstadt die Reifen zerstochen wurden, steigt weiter an. Für die Polizei ist solch ein Ausmaß der Zerstörung mehr als ungewöhnlich. Beim Abschleppdienst klingelt das Telefon ununterbrochen.