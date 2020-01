Kostenpflichtiger Inhalt: 150-jähriges Bestehen : Die RWTH startet fulminant ins Jubiläumsjahr

Die RWTH feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die erste Vorlesung an der damaligen Rheinisch-Westphälischen Polytechnischen Schule fand am 10. Oktober 1870 statt. 150 Jahre später ist aus dieser die RWTH geworden, Exzellenzuniversität und größte Technische Universität im deutschsprachigen Raum. Was plant die RWTH für das Jubiläumsjahr?