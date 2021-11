Verdi ruft zu Warnstreiks auf : Unikliniken sagen Operationen ab

Düsseldorf/Aachen Der Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst trifft erneut die Unikliniken in NRW. Operationen werden abgesagt, ambulante Behandlungstermine verschoben. Für Notfälle sehen sich die Kliniken aber gerüstet.

Die Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen sagen wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi in den kommenden Tagen erneut Operationen und Behandlungstermine ab. Es seien „erhebliche Einschränkungen in der Patientenversorgung“ zu erwarten, sagte ein Sprecher der Klinik in Essen am Sonntag. Von Montag bis Mittwoch könnten zahlreiche Operationen nicht stattfinden. Ambulante Termine im Krankenhaus könnten sich verschieben. Für medizinische Notfälle sei man aber gerüstet.