Eilverfahren : Uniklinik Bonn will weitere Streiks von Gericht untersagen lassen

Sechs Wochen Streik : Dramatische Streiksituation an der Uniklinik Aachen Die Auswirkungen von sechs Wochen Streik an den Unikliniken sind spürbar. Reihenweise melden sich Verzweifelte in der Uniklinik Aachen, weil sie um ihre Gesundheit fürchten. Der OP-Bereich dort ist in weiten Teilen lahmgelegt. Ein Flaschenhals fürs ganze Haus.