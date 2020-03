Kostenpflichtiger Inhalt: Belgiens Innenminister in Kelmis : Ungewohnte Einschnitte im Grenzverkehr

„Schwierige Maßnahmen“: Der belgische Innenminister Peter de Crem machte sich am Dienstag ein Bild von den Grenzkontrollen in Kelmis. Foto: Heike Lachmann

Kelmis Belgiens Innenminister Pieter de Crem hat am Dienstag in Kelmis den Sinn der Grenzkontrollen erläutert. Für die Menschen aus der Region soll in den nächsten Tagen eine neue Lösung gesucht werden.