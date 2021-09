Tödlicher Unfall bei Würselen : Ersthelfer fassungslos über Enge an der Haltestelle

Gedenken an die Unfallopfer: abgelegte Blumen und Kerzen an der Haltestelle „Kaisersruh“. Foto: Harald Krömer

Würselen/Aachen Nach dem Unfalltod einer Mutter und ihres Babys an der B57 in Würselen beschreibt ein Ersthelfer unserer Zeitung seine Eindrücke von der Tragödie. Er fordert: Diese Bushaltestelle darf nicht so bleiben.