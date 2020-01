Sechs Autos fahren ineinander : Autobahn 44 nach Doppelunfall eine Stunde gesperrt

Auf der A44 kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Die Autobahn musste in Richtung Aachener Kreuz zeitweise voll gesperrt werden (Symbolbild). Foto: dpa/Jürgen Mahnke

Würselen/Alsdorf Nach zwei Unfällen zwischen Aachener Kreuz und der Abfahrt Alsdorf ist die Autobahn 44 am Donnerstagnachmittag für rund eine Stunde gesperrt worden. Vier Personen wurden dabei verletzt, sechs Autos beschädigt.

Zum ersten Unfall kam es nach Angaben eines Sprechers der zuständigen Autobahnpolizei Köln um 17.38 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Aachener Kreuz/Lüttich. Auf Höhe der Anschlussstelle Alsdorf überholte eine 26-jährige Autofahrerin einen Sattelzug. Beim Einscheren auf die rechte Spur stieß ihr Wagen gegen ein vorausfahrendes anderes Auto, an dessen Steuer ein 48 Jahre alter Mann saß.

Der getroffene Wagen schleuderte quer über beide Fahrspuren und krachte in die Mittelleitplanke. Schließlich kamen die Fahrzeuge auf der Autobahn zum Stehen. Beide Fahrer hatten leichte Verletzungen erlitten, sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

An dessen Ende krachte es schließlich erneut, nur etwa 200 Meter vor der ersten Unfallstelle: Ein 72 Jahre alter Autofahrer hatte nach Polizeiangaben offenbar zu spät reagiert, so dass sein Wagen in den eines 49-jährigen Mannes fuhr. Dessen Auto wurde wiederum nach rechts gegen das eines 46-Jährigen gestoßen, das durch die Wucht des Aufpralls wiederum gegen den eines 32-jährigen Fahrers gedrückt wurde.