Wetter und Verkehr : Glatte Straßen in Nordrhein-Westfalen

Der Schnee sorgt in NRW für viele Unfälle und Verkehrsbeeinträchtigungen (Archivbild). Foto: dpa/--

Aachen/Eifel/Düsseldorf Es schneit in NRW. Auto- und Radfahrer müssen sich auf Glätte einstellen. Vor allem in der Eifelregion kam es am Morgen schon zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aber auch in anderen Teilen NRWs kam es zu einigen Unfällen.

An Aschermittwoch müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Glätte und Schnee einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kam es vor allem im Rheinland und dem Ruhrgebiet schon am frühen Mittwochmorgen zu Schneefall und gebietsweise glatten Straßen.

Verkehrsprobleme in der Eifel

Die Polizei meldet, dass es vor allem in der Eifelregion wegen des Wetters zu kleineren Beeinträchtigungen des Verkehrs kommt. Es gab schon mehrere leichte Unfälle mit Blechschaden in den Bereichen Roetgen, Simmerath und den weiteren Eifelgemeinden gemeldet. Schwere Unfälle mit Verletzten gab es bislang glücklicherweise nicht. Gesperrte oder durch liegen gebliebene Lkw versperrte Straßen sind nicht bekannt.

Auch andere Regionen in NRW vom Schnee überrascht

In Wuppertal gab es laut Polizei „sehr viele Unfälle wegen Glätte“. Bisher sei allerdings niemand verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. „Innerhalb von eineinhalb Stunden hatten wir bestimmt 20 Unfälle“, sagte der Sprecher: „Tendenz steigend.“

Es staute sich Am Mittwochmorgen auf den Straßen NRWs: über 300 Kilometer Stau wurden gemeldet. Auf der Autobahn 45 haben sich zwei Lastwagen in einer Auffahrt verkeilt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Dort staute sich der Verkehr 9 Kilometer. In der Gegenrichtung mussten die Autofahrer noch mehr Geduld mitbringen, es staute sich auf 15 Kilometern. Laut Polizeisprecherin sei es schon seit den Morgenstunden glatt auf der Autobahn 45. „Es fahren sich immer wieder Lastwagen wegen der Glätte fest.“

Die Autobahnen rund um Wuppertal waren am Mittwochmorgen voll. Auf der Autobahn 46 mussten Autofahrer besonders viel Geduld mitbringen, hier staute sich der Verkehr auf mehr als 10 Kilometern, wie der WDR-Staumelder zeigte. Auch in Duisburg waren die Straßen laut Polizeisprecher sehr voll. „An Aschermittwoch kommen alle zurück, dazu die nassen Straßen – das ist eine angespannte Verkehrslage“, sagte der Sprecher. Insgesamt zeigte der WDR-Staumelder um 7:30 Uhr 266 Kilometer Stau auf den Autobahnen.

Auch am Tag kann es laut DWD noch zu Schneefällen kommen. Vereinzelt soll es auch gewittern. In der Nacht zu Donnerstag kann es wieder glatt werden, bei Temperaturen zwischen 2 und -2 Grad. Am Donnerstag kann es zu Regen und Schneeregen kommen. Auch dann sei mit Glätte zu rechnen.

(dpa)