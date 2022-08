Nur Sachschaden : Unbeabsichtigter Schuss während Besuch von Drittklässlern bei Polizei

Blankenheim Beim Besuch dreier Grundschulklassen im Rathaus in Blankenheim im Kreis Euskirchen hat sich beim Zeigen einer Dienstpistole unbeabsichtigt ein Schuss gelöst.

Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei in Euskirchen zu dem Vorfall am Dienstag mit. Das Projektil habe eine Ständerwand durchschlagen und sei dahinter in einem Schrank steckengeblieben.