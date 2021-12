„Fass ohne Boden“ : Umbau der NRW-Staatskanzlei wird knapp zwei Millionen Euro teurer

Wie kann das passieren? Der Umbau der Staatskanzlei in Düsseldorf wird noch teurer. Foto: dpa/Martin Gerten

Exklusiv Düsseldorf Die SPD in NRW spricht von einem „Fass ohne Boden“ und ist entsetzt. Wie konnte es so weit kommen, dass der Umbau der Staatskanzlei in Düsseldorf immer teurer wird?