Neue Brücke über die A544 : Letzte Sperrung im Autobahnkreuz Aachen am Wochenende

Letzte Sperrung im Autobahnkreuz Aachen am Wochenende

Am Wochenende wird die A544 ein letztes Mal im Rahmen der Bauarbeiten für die sogenannte Überflieger-Brücke gesperrt. Foto: Hüsch & Hüsch GmbH

Aachen Mehrfach musste die A544 wegen des Baus der neuen A4-Autobahnbrücke ins Kreuz Aachen hinein gesperrt werden. Jetzt steht die letzte Sperrung an.

Am kommenden Wochenende wird die A544 in Richtung Aachen Europaplatz von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, voll gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau montiert in dieser Zeit drei weitere Längsträger der neuen A4-Brücke, die aus Richtung Niederlande ins Autobahnkreuz Aachen hineinführt – der sogenannte Überflieger. Diese Stahlträger sind vor Ort vormontiert worden und 46 Meter lang.