Neuer Posten : Ulla Thönnissen soll Geschäftsführerin des Zweckverbands Region Aachen werden

Aachen Die CDU-Politikerin Ulla Thönnissen soll neue Geschäftsführerin des Zweckverbands Region Aachen werden. Die Wahl steht am 2. Dezember an.

Die Aachener CDU-Politikerin Ulla Thönnissen wird sehr wahrscheinlich Nachfolgerin von Christiane Vaeßen als Geschäftsführerin des Zweckverbands Aachen. Am vergangenen Donnerstag hatte die Findungskommission getagt und sich nach Informationen unserer Zeitung einstimmig für Thönnissen ausgesprochen. Am 2. Dezember soll die Aachenerin dann offiziell von der Zweckverbandsversammlung gewählt werden. Sie wird bei der Versammlung als alleinige Kandidaten für den Posten antreten. Vaeßen geht im kommenden Jahr in den Ruhestand.