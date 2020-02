Mitfeiern, mitsingen, mitschunkeln : Hier ziehen Karnevalsumzüge durch die Region

Feuer und Flamme für Karneval: ein Schnappschuss vom Aachener Kinderzug aus dem vergangenen Jahr. Foto: Heike Lachmann

Interaktiv Aachen Fußgruppen, Wagen, gute Stimmung: In unserer Region gehen an Karneval 2020 wieder zahlreiche Karnevalszüge an den Start. In unserer Übersicht finden Sie Umzüge in Ihrer Nähe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Region steht in den nächsten Tagen wieder kopf: Zahlreiche Karnevalsumzüge – große und kleinere – finden statt und locken Scharen von Zuschauern und Feiernden an. Ob Nachtzug, Rosenmontagszug oder Kinderzug – für Freunde der fünften Jahreszeit ist alles dabei. Wir listen diverse Möglichkeiten auf – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Donnerstag, 20. Februar

Eupen : Altweiberzug, Start: Scheiblerplatz, 9.15 Uhr

: Altweiberzug, Start: Scheiblerplatz, 9.15 Uhr Kelmis: Altweiberzug, Start: Lütticher Straße, 10 Uhr

Freitag, 21. Februar

Gangelt-Hastenrath : Start: Dorfplatz, 19.11 Uhr

: Start: Dorfplatz, 19.11 Uhr Heinsberg-Horst : Start: Von-Kesseler-Straße, 16.11 Uhr

: Start: Von-Kesseler-Straße, 16.11 Uhr Jülich-Welz: Nachtzug, Start: Ortsmitte, 18.30 Uhr

Samstag, 22. Februar

Alsdorf-Broicher Siedlung : Start: Leipzigerstraße, 15.11 Uhr

: Start: Leipzigerstraße, 15.11 Uhr Alsdorf-Busch : Start: Eisenbahnstraße, 11.11 Uhr

: Start: Eisenbahnstraße, 11.11 Uhr Alsdorf-Kellersberg : Start: Hebbelstraße, 15.11 Uhr

: Start: Hebbelstraße, 15.11 Uhr Baesweiler-Beggendorf : Start: Langgasse, 16 Uhr

: Start: Langgasse, 16 Uhr Gangelt-Langbroich/Harzelt : Start: Harzelt, Selfkantstraße,14.11 Uhr

: Start: Harzelt, Selfkantstraße,14.11 Uhr Heinsberg-Porselen : Start: Untere Rurtalstraße, 14.44 Uhr

: Start: Untere Rurtalstraße, 14.44 Uhr Jülich-Bourheim : Start: Zur Burg, 14 Uhr

: Start: Zur Burg, 14 Uhr Jülich-Broich : Start: Alte Dorfstraße, 14 Uhr

: Start: Alte Dorfstraße, 14 Uhr Jülich-Gereonsweiler : Start: Bürgerhalle, 14 Uhr

: Start: Bürgerhalle, 14 Uhr Schmidt : Start: Ortsmitte, 14 Uhr

: Start: Ortsmitte, 14 Uhr Selfkant-Schalbruch : Start: Kapelle, 15.11 Uhr

: Start: Kapelle, 15.11 Uhr Stolberg-Münsterbusch : Start: Cockerillstraße, 15 Uhr

: Start: Cockerillstraße, 15 Uhr Stolberg-Werth : Start: Mausbacher Straße, 16 Uhr

: Start: Mausbacher Straße, 16 Uhr Waldfeucht-Braunsrath : Nachtzug, Start: Clemensstraße, 18.11 Uhr

: Nachtzug, Start: Clemensstraße, 18.11 Uhr Kelmis : Kinderzug, Start: Kirchplatz, 15 Uhr

: Kinderzug, Start: Kirchplatz, 15 Uhr Vaals: Kinderzug, Start: Centrum, 15 Uhr

Sonntag, 23. Februar

Aachen-Brand : Start: Eckenerstraße, 14.11 Uhr

: Start: Eckenerstraße, 14.11 Uhr Aachen-Eilendorf: Start: Nirmer Straße, 14 Uhr

Start: Nirmer Straße, 14 Uhr Aachen-Haaren : Start: Haarbachtalstraße, 14.30 Uhr

: Start: Haarbachtalstraße, 14.30 Uhr Aachen-Lichtenbusch : Start: Oberforstbacher Straße, 14.30 Uhr

: Start: Oberforstbacher Straße, 14.30 Uhr Aachen-Mitte : Kinderzug, Start: Oppenhoffallee, 11.11 Uhr

: Kinderzug, Start: Oppenhoffallee, 11.11 Uhr Aachen-Richterich : Start: Grünenthaler Straße/Gierstraße, 14 Uhr

: Start: Grünenthaler Straße/Gierstraße, 14 Uhr Alsdorf-Begau : Start: St.-Jöris-Straße, 11 Uhr

: Start: St.-Jöris-Straße, 11 Uhr Alsdorf-Schaufenberg : Start: Am Nießen Bend, 11.11 Uhr

: Start: Am Nießen Bend, 11.11 Uhr Alsdorf-Warden : Start: Teutonenstraße, 15.11 Uhr

: Start: Teutonenstraße, 15.11 Uhr Baesweiler : Start: Mariastraße, 14.11 Uhr

: Start: Mariastraße, 14.11 Uhr Düren : Start: Josef-Schregel-Straße, 14 Uhr

: Start: Josef-Schregel-Straße, 14 Uhr Erkelenz-Hetzerath : Start: Festzelt, 11 Uhr

: Start: Festzelt, 11 Uhr Erkelenz-Katzem : Start: Hintere Buschstraße, 11.11 Uhr

: Start: Hintere Buschstraße, 11.11 Uhr Erkelenz-Kückhoven : Start: Mehrzweckhalle, Servatiusstraße, 15 Uhr

: Start: Mehrzweckhalle, Servatiusstraße, 15 Uhr Erkelenz-Lövenich : Start: Mehrzeweckhalle, Dingbuchenweg, 14.11 Uhr

: Start: Mehrzeweckhalle, Dingbuchenweg, 14.11 Uhr Eschweiler-Dürwiß : Start: Festhalle Dürwiß, 14 Uhr

: Start: Festhalle Dürwiß, 14 Uhr Eschweiler-Helrath : Start: Velauer Straße, 15 Uhr

: Start: Velauer Straße, 15 Uhr Eschweiler-Nothberg : Start: In den Benden, 15 Uhr

: Start: In den Benden, 15 Uhr Eschweiler-Röhe : Start: Krottshäuser, 15.30 Uhr

: Start: Krottshäuser, 15.30 Uhr Eschweiler-Weisweiler : Start: Festhalle, Berliner Ring, 15 Uhr

: Start: Festhalle, Berliner Ring, 15 Uhr Eschweiler-Hastenrath : Start: Hubertuskapelle, 14 Uhr

: Start: Hubertuskapelle, 14 Uhr Geilenkirchen : Start: Johann-Plum-Platz, 11.11 Uhr

: Start: Johann-Plum-Platz, 11.11 Uhr Geilenkirchen-Gillrath : Start: Hatterather Weg, 15.33 Uhr

: Start: Hatterather Weg, 15.33 Uhr Geilenkirchen-Prummern : Start: Brüllsche Straße, aus Richtung Würm, 15 Uhr

: Start: Brüllsche Straße, aus Richtung Würm, 15 Uhr Geilenkirchen-Süggerath : Start: Jan-von-Werth-Straße, 14.11 Uhr

: Start: Jan-von-Werth-Straße, 14.11 Uhr Heinsberg-Karken : Start: Roermonder Straße, 15.30 Uhr

: Start: Roermonder Straße, 15.30 Uhr Heinsberg-Randerath : Start: Himmericher Straße, 14.11 Uhr

: Start: Himmericher Straße, 14.11 Uhr Herzogenrath : Start: Voccartstraße, 14 Uhr

: Start: Voccartstraße, 14 Uhr Hückelhoven-Brachelen : Start: Schwarzer Weg, 14.11 Uhr

: Start: Schwarzer Weg, 14.11 Uhr Hückelhoven-Ratheim : Start: Breslauer Straße, 13.11 Uhr

: Start: Breslauer Straße, 13.11 Uhr Hückelhoven-Schaufenberg : Start: Hochstraße, 11.11 Uhr

: Start: Hochstraße, 11.11 Uhr Jülich : Kinderzug: Start: Stadthalle, 14 Uhr

: Kinderzug: Start: Stadthalle, 14 Uhr Jülich-Koslar : Start: Rathausstraße, 11.11 Uhr

: Start: Rathausstraße, 11.11 Uhr Linnich : Start: Wilhelm-Busch-Straße, 14 Uhr

: Start: Wilhelm-Busch-Straße, 14 Uhr Nideggen : Start: Altstadt, 14 Uhr

: Start: Altstadt, 14 Uhr Niederzier-Hambach : Start: Triftstraße, 13.11 Uhr

: Start: Triftstraße, 13.11 Uhr Selfkant-Höngen : Start: Prunkweg, 10.11 Uhr

: Start: Prunkweg, 10.11 Uhr Simmerath : Start: Robert-Koch-Straße, 14 Uhr

: Start: Robert-Koch-Straße, 14 Uhr Stolberg-Büsbach : Start: Hostetstraße, 14.30 Uhr

: Start: Hostetstraße, 14.30 Uhr Stolberg-Gressenich : Start: Auf der Eiche, 15 Uhr

: Start: Auf der Eiche, 15 Uhr Stolberg-Venwegen : Start: Vennstraße, 12.30 Uhr

: Start: Vennstraße, 12.30 Uhr Stolberg-Vicht : Start: Rumpenstraße, 15 Uhr

: Start: Rumpenstraße, 15 Uhr Titz : Start: Schillerstraße, 13 Uhr

: Start: Schillerstraße, 13 Uhr Übach-Palenberg-Marienberg : Start: Schulstraße, 11.11 Uhr

: Start: Schulstraße, 11.11 Uhr Übach-Palenberg/Scherpenseel : Start: Windhausen, 14 Uhr

: Start: Windhausen, 14 Uhr Waldfeucht-Bocket : Start: Hartweg, 16.11 Uhr

: Start: Hartweg, 16.11 Uhr Waldfeucht-Haaren : Start: Sopericher Straße, 13.11 Uhr

: Start: Sopericher Straße, 13.11 Uhr Wassenberg : Start: Lambertusstraße in Birgelen, 14.11 Uhr

: Start: Lambertusstraße in Birgelen, 14.11 Uhr Wegberg-Rath-Anhoven: Start: Rheinweg, 14.11 Uhr

Start: Rheinweg, 14.11 Uhr Würselen : Von Bardenberg nach Würselen, Start: Bardenberg, Grindelstraße, 12.30 Uhr

: Von Bardenberg nach Würselen, Start: Bardenberg, Grindelstraße, 12.30 Uhr Würselen-Broichweiden : Start: Hauptstraße, 14 Uhr

: Start: Hauptstraße, 14 Uhr Würselen-Linden-Neusen : Start: Fronhofstraße, 15 Uhr

: Start: Fronhofstraße, 15 Uhr Maastricht : Start: Hauptbahnhof, 13.33 Uhr

: Start: Hauptbahnhof, 13.33 Uhr Köln : Schull- und Veedelszöch, Start: Chlodwigplatz, 11.11 Uhr

: Schull- und Veedelszöch, Start: Chlodwigplatz, 11.11 Uhr Eupen: Kinderzug, Start: Werthplatz, 14.30 Uhr

Montag, 24. Februar

Aachen : Rosenmontagszug, Start: Adalbertsteinweg, 11.11 Uhr

: Rosenmontagszug, Start: Adalbertsteinweg, 11.11 Uhr Aldenhoven : Start: Konrad-Adenauer-Straße, 14 Uhr

: Start: Konrad-Adenauer-Straße, 14 Uhr Alsdorf-Mitte : Start: Maurerstraße, 14.11 Uhr

: Start: Maurerstraße, 14.11 Uhr Alsdorf-Mariadorf-Hoengen : Start: Am neuen Markt, 14.11 Uhr

: Start: Am neuen Markt, 14.11 Uhr Baesweiler-Oidtweiler : Start: Bahnhofstraße, 11.11 Uhr

: Start: Bahnhofstraße, 11.11 Uhr Erkelenz : Start: Nordpromenade, 14.11 Uhr

: Start: Nordpromenade, 14.11 Uhr Erkelenz-Golkrath : Start: Terreicken, 11.11 Uhr

: Start: Terreicken, 11.11 Uhr Erkelenz-Holzweiler : Start: Titzer Straße, 11.11 Uhr

: Start: Titzer Straße, 11.11 Uhr Erkelenz-Immerath : Start: Mehrzweckhalle, 11.11 Uhr

: Start: Mehrzweckhalle, 11.11 Uhr Erkelenz-Venrath : Start: Kaulhausen, 10 Uhr

: Start: Kaulhausen, 10 Uhr Eschweiler : Start: Bergrather Straße, 12 Uhr

: Start: Bergrather Straße, 12 Uhr Gangelt : Start: Hastenrather Straße, 15 Uhr

: Start: Hastenrather Straße, 15 Uhr Gangelt-Birgden : Start: Geilenkirchener Straße, 15.11 Uhr

: Start: Geilenkirchener Straße, 15.11 Uhr Gangelt-Stahe : Start: Reithalle Niederbusch, 14.11 Uhr

: Start: Reithalle Niederbusch, 14.11 Uhr Geilenkirchen-Hatterath : Start: Hatterather Weg, Gillrath, 11.11 Uhr

: Start: Hatterather Weg, Gillrath, 11.11 Uhr Geilenkirchen-Immendorf : Start: Apweiler, Am Fließ, 13.11 Uhr

: Start: Apweiler, Am Fließ, 13.11 Uhr Geilenkirchen-Teveren : Start: Turnhalle Grundschule, Müncherather Straße, 14.11 Uhr

: Start: Turnhalle Grundschule, Müncherather Straße, 14.11 Uhr Geilenkirchen-Würm : Start: Randerather Straße, 14.30 Uhr

: Start: Randerather Straße, 14.30 Uhr Heinsberg-Dremmen : Start: Jülicher Straße, 14.11 Uhr

: Start: Jülicher Straße, 14.11 Uhr Heinsberg-Kempen : Start: Hochbrück, 14.11 Uhr

: Start: Hochbrück, 14.11 Uhr Heinsberg-Kirchhoven : Start: Vinn, 10.11 Uhr

: Start: Vinn, 10.11 Uhr Heinsberg-Oberbruch : Start: Deichstraße, 15 Uhr

: Start: Deichstraße, 15 Uhr Heinsberg-Straeten : Start: Ortseingang Straeten, von Geilenkirchen-Tripsrath kommend, 10.11 Uhr

: Start: Ortseingang Straeten, von Geilenkirchen-Tripsrath kommend, 10.11 Uhr Herzogenrath-Kohlscheid : Start: Schulstraße, 14 Uhr

: Start: Schulstraße, 14 Uhr Herzogenrath-Merkstein : Start: Geilenkirchener Straße, 14 Uhr

: Start: Geilenkirchener Straße, 14 Uhr Hückelhoven : Start: Am Steinacker, 12.11 Uhr

: Start: Am Steinacker, 12.11 Uhr Hückelhoven-Baal : Start: Am alten Bahnhof, 10.11 Uhr

: Start: Am alten Bahnhof, 10.11 Uhr Hückelhoven-Hilfarth : Start: Rurbrücke, 14 Uhr

: Start: Rurbrücke, 14 Uhr Jülich-Barmen : Start: Seestraße, 12.11 Uhr

: Start: Seestraße, 12.11 Uhr Jülich-Lich-Steinstraß : Start: Matthiasplatz, 14 Uhr

: Start: Matthiasplatz, 14 Uhr Jülich-Mersch-Pattern : Start: Kreuzstraße, 14.11 Uhr

: Start: Kreuzstraße, 14.11 Uhr Jülich-Selgersdorf : (Altenburg/Daubenrath/Selgersdorf), ab Daubentath, 13.30 Uhr

: (Altenburg/Daubenrath/Selgersdorf), ab Daubentath, 13.30 Uhr Jülich-Stetternich : Start: Grüner Weg, 13.30 Uhr

: Start: Grüner Weg, 13.30 Uhr Kreuzau : Start: Hauptstraße, 13.30 Uhr

: Start: Hauptstraße, 13.30 Uhr Niederzier : Start: Oberstraße, 13.30 Uhr

: Start: Oberstraße, 13.30 Uhr Roetgen : Start: Hauptstraße, 14 Uhr

: Start: Hauptstraße, 14 Uhr Selfkant-Süsterseel : Start: Edeka-Parkplatz, 17.11 Uhr

: Start: Edeka-Parkplatz, 17.11 Uhr Selfkant-Tüddern : Start: Westzipfelhalle, 14 Uhr

: Start: Westzipfelhalle, 14 Uhr Simmerath-Lammersdorf : Start: Ortsmitte, 14 Uhr

: Start: Ortsmitte, 14 Uhr Simmerath-Kesternich : Start: Ortsmitte, 14 Uhr

: Start: Ortsmitte, 14 Uhr Stolberg : Start: Eschweiler Straße, 14.30 Uhr

: Start: Eschweiler Straße, 14.30 Uhr Stolberg-Breinig : Start: Alt Breinig, 12 Uhr

: Start: Alt Breinig, 12 Uhr Stolberg-Mausbach : Start: Diepenlinchener Straße, 14.30 Uhr

: Start: Diepenlinchener Straße, 14.30 Uhr Stolberg-Zweifall : Start: Kornbendstraße, 11.11 Uhr

: Start: Kornbendstraße, 11.11 Uhr Übach-Palenberg : Start: Bahnhof, 10.11 Uhr

: Start: Bahnhof, 10.11 Uhr Wassenberg-Myhl : Start: St.-Johannes-Straße, 11.11 Uhr

: Start: St.-Johannes-Straße, 11.11 Uhr Köln : Start: Chlodwigplatz, 10 Uhr

: Start: Chlodwigplatz, 10 Uhr Düsseldorf : Start: Corneliusstraße, 11.30 Uhr

: Start: Corneliusstraße, 11.30 Uhr Maastricht : Kinderzug, Start: Hauptbahnhof, 14.22 Uhr

: Kinderzug, Start: Hauptbahnhof, 14.22 Uhr Vaals : Start: Beemderlaan, 14.11 Uhr

: Start: Beemderlaan, 14.11 Uhr Eupen : Start: Werthplatz, 12.30 Uhr

: Start: Werthplatz, 12.30 Uhr Kelmis: Start: Lütticher Straße, 12.45 Uhr

Dienstag, 25. Februar

Erkelenz-Gerderhahn : Start: Mehrzweckhalle, 14.11 Uhr

: Start: Mehrzweckhalle, 14.11 Uhr Erkelenz-Keyenberg : Start: Lindenallee, 11.11 Uhr

: Start: Lindenallee, 11.11 Uhr Eschweiler-Neu-Lohn : Start: Rosenstraße, 16 Uhr

: Start: Rosenstraße, 16 Uhr Heinsberg-Waldenrath : Start: Straetener Weg, 14.11 Uhr

: Start: Straetener Weg, 14.11 Uhr Jülich : Lazarus-Umzug, Start: Restaurant „Am Hexenturm“, 9 Uhr, großes Aufwerfen: Rathaus, ca.16 Uhr

: Lazarus-Umzug, Start: Restaurant „Am Hexenturm“, 9 Uhr, großes Aufwerfen: Rathaus, ca.16 Uhr Simmerath-Rurberg : Start: Ortsmitte, 14 Uhr

: Start: Ortsmitte, 14 Uhr Stolberg-Schevenhütte : Start: Langerweher Straße, 16 Uhr

: Start: Langerweher Straße, 16 Uhr Eupen-Kettenis: Start: Buschbergerweg, 14 Uhr