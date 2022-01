Drach-Prozess : Überfall in Köln könnte versuchter Mord gewesen sein

Köln Im anstehenden Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach könnte ein weiterer Überfall als versuchter Mord gewertet werden.

Darauf hat das Landgericht Köln den Angeklagten in seinem Eröffnungsbeschluss zur Hauptverhandlung hingewiesen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte.

Demnach sieht die zuständige Kammer bei dem Raubüberfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn, bei dem 2019 ein Wachmann schwer verletzt wurde, einen hinreichenden Tatverdacht für ein versuchtes Tötungsdelikt. Mordmerkmale seien Habgier und Verdeckung einer Straftat. Insofern gehe die rechtliche Bewertung der Kammer hier über die Anklage der Staatsanwaltschaft hinaus, die diese Tat als gefährliche Körperverletzung angeklagt hat. Der Prozess gegen Drach und einen mutmaßlichen Mittäter soll am 1. Februar beginnen.

Drach werden insgesamt vier Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und Limburg vorgeworfen. Die Tat in Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord angeklagt. Dort soll Drach einen Geldboten durch einen Schuss mit einem Revolver schwer verletzt und dessen Tod billigend in Kauf genommen haben. Bei dem Überfall in Köln soll der im nahe gelegenen Erftstadt geborene Drach ebenfalls auf einen Wachmann geschossen und ihn in den Oberschenkel getroffen haben.