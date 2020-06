Kostenpflichtiger Inhalt: Debatte über Corona-Alltag : Über Normalität und Realität an den Schulen

„Die Realität nicht aus den Augen verlieren“: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Foto: dpa/Federico Gambarini

Aachen/Düsseldorf Wie geht es an den Schulen in Nordrhein-Westfalen weiter? Schulministerin Yvonne Gebauer will mehr Lehrkräfte für den Präsenzunterricht. Und den Lehrerverbänden fehlt ein Plan B für Notsituationen.