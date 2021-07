Impfquote in NRW : Über 50 Prozent vollständig geimpft

Impfquote in NRW

Die Impfquote in NRW liegt über dem bundesweiten Durchschnitt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Düsseldorf Fast zwei Drittel der Einwohner von NRW sind mindestens einmal gegen Corona geimpft. Vollständig geimpft sind 51,5 Prozent.

Wie aus der am Montag veröffentlichten Impfstatistik des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, liegt NRW mit einer Quote von 64,2 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 60,9 Prozent in der Kategorie derer, die mindestens die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben.