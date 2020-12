An NRW-Autobahnen : Über 20 Verstöße bei nächtlicher Lkw-Großkontrolle

An NRW-Autobahnen

Erkrath/Köln Bei einer groß angelegten Kontrollaktion hat die Polizei unter anderem auf der A3 bei Erkrath zahlreiche Lastwagen gestoppt. Innenminister Herbert Reul (CDU) machte sich vor Ort selbst ein Bild. Wie sein Haus am Dienstag mitteilte, wurden an der A3 sowie bei einer zweiten Kontrollstation der Kölner Polizei insgesamt 87 Lkw kontrolliert und 24 Verstöße festgestellt.

Reul hatte am Montagabend den Kontrollpunkt auf dem Rastplatz Stindertal bei Erkrath besucht. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte die Aktion. Jeder zehnte Verkehrsunfall in NRW, bei dem Menschen verletzt werden, gehe auf einen Lkw zurück. Jeder fünfzigste Lkw-Unfall mit Verletzten ende sogar tödlich. Die GdP unterstütze deshalb Reuls Plan, die Zahl der Lkw-Kontrollen zu erhöhen, teilte der Verband am Dienstag mit.