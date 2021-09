Mitteilung der NRW-Opposition : U-Ausschuss zur Flutkatastrophe soll kommen

Ellen Motter, DRK-Helferin aus Bad Münstereifel, sitzt während einer Gedenkstunde für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Landtag und wischt sich eine Träne aus dem Auge. Foto: dpa/Marius Becker

Update Düsseldorf Eine „Heimsuchung“ nennt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Zeit von Pandemie und Flutkatastrophe. Unterdessen will die Opposition die Abläufe während der Flutkatastrophe in einem Untersuchungsausschuss aufbereiten lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

SPD und Grüne wollen gemeinsam einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in NRW beantragen. Die Grünen hatten das bereits länger angekündigt. Die SPD-Fraktion habe nun beschlossen, sich dem anzuschließen, sagte der Vorsitzende Thomas Kutschaty am Mittwoch im Landtag. Die beiden Fraktionen haben genug Stimmen, um den Ausschuss am Donnerstag einzusetzen. Die Koalition aus CDU und FDP hatte vorher noch als Alternative eine Enquetekommission vorgeschlagen.

Oppositionsführer Kutschaty sagte am Mittwoch nach einer Unterrichtung durch Innenminister Herbert Reul (CDU) im Landtag, man habe der Landesregierung acht Wochen Zeit gegeben, für Aufklärung zu sorgen. Man habe aber unter anderem auf schriftliche Fragen keine Antwort bekommen.

Die SPD-Fraktion habe daher beschlossen, mit den Grünen mit einem gemeinsamen Antrag für die Einsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu stimmen.

Die Koalition hatte ihrerseits SPD und Grünen am Dienstag schriftlich eine Enquetekommission vorgeschlagen – eine solche sei besser geeignet als ein U-Ausschuss, um in die Zukunft zu blicken. Kutschaty zeigte sich am Mittwoch einer Enquetekommission gegenüber offen – allerdings nur als Ergänzung zum U-Ausschuss.

Kritik der Opposition Laschet meldet sich für weitere Plenartage ab Nachdem sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) beim Landtag neben dem Plenartag am Mittwoch ab Mittags auch für den gesamten Donnerstag und Freitag abgemeldet hat, gibt es Kritik der Grünen-Fraktion. Die schriftliche Begründung der Landesregierung, Laschet sei am Donnerstag ganztägig wegen Anreise und Vorbereitung der Sitzung des Bundesrates in Berlin am Freitag verhindert, rief den Abgeordneten Mehrdad Mostofizadeh (Grüne) auf den Plan. Er sagte am Mittwoch, einen ganzen Tag brauche Laschet vielleicht mit dem Rad nach Berlin, aber nicht mit der Bahn. Am Mittwoch wird über den Haushalt 2022 beraten. Laschet will am Mittag nach Paris zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reisen und würde die Aussprache daher verpassen.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) soll bereits am Donnerstag beschlossen werden. Die Grünen wollen ihn „PUA Hochwasserkatastrophe“ nennen. Er soll nach dem bisherigen Antrag das „Vorgehen der nordrhein-westfälischen Landesregierung und ihrer Behörden“ aufklären. Die AfD hat ebenfalls einen Antrag für einen Untersuchungsausschuss zur Flut vorbereitet. Dieser Antrag hätte am Donnerstag aber keine Chance, da die Fraktion zu wenige Stimmen hat.

Die SPD-Fraktion hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zuletzt einen Katalog mit 45 Fragen übermittelt und – erfolglos - um Antworten bis zum vergangenen Montag gebeten. Innenminister Reul sagte dazu am Mittwoch im Landtag, viele Fragen habe er schon beantwortet – andere Antworten bräuchten noch Zeit und Expertise. Es gehe jetzt nicht um die Suche nach Schuldigen, sondern nach Lösungen, so Reul.

Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer warf Reul nach dessen Rede ein „inhaltliches Armutszeugnis“ vor. Er habe die Verantwortung auf die Menschen und Kommunen abgeschoben. Dies sei eine „Unverschämtheit“, so Schäffer in einer von Zwischenrufen geprägten Rede. Eine Enquetekommission begrüßte auch Schäffer – allerdings nicht als Alternative sondern Ergänzung zum U-Ausschuss.

Lesen Sie auch Aufarbeitung der Flutkatastrophe : Wann waren die Behörden handlungsfähig?

CDU und FDP begründeten ihren Vorstoß unter anderem mit dem Vorgehen in Rheinland-Pfalz: Dort hatten Ende August alle Fraktionen beschlossen, eine Enquetekommission zur Flutkatastrophe einzusetzen. „Anders als in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist die Arbeit einer Enquete-Kommission in die Zukunft gerichtet und könnte noch in dieser Wahlperiode einen Abschlussbericht mit konkreten Handlungsempfehlungen vorlegen“, sagte CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen laut Mitteilung.

Zuvor hatten Landtag und Landesregierung in einer Gedenkstunde der Opfer der verheerenden Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen Mitte Juli gedacht. Vor Angehörigen, Rettungskräften, Helferinnen und Helfern versprach Ministerpräsident Armin Laschet im Landtag: „Wir sind es den Opfern schuldig, den Wiederaufbau voranzutreiben. Eine solche Aufbauleistung haben wir zuletzt im 2. Weltkrieg bewältigen müssen.“ Laschet bezeichnete die Coronavirus-Pandemie und die Jahrhundertflut als eine „Heimsuchung“, die prägend im geschichtlichen Bewusstsein bleiben werde.

In einer Schweigeminute wurde der Opfer der Katastrophe gedacht. Im Plenarsaal waren Kerzen für die Opfer der Flut und weiße Blumengestecke aufgestellt. Auf der Regierungsbank saßen Mitarbeiter der Feuerwehren, des THW, des Roten Kreuzes. 49 Menschen hätten ihr Leben in Nordrhein-Westfalen verloren, weitere acht Menschen aus NRW seien bei der Flut in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen, sagte Laschet.

Landtagspräsident André Kuper versprach neben materiellen Hilfen, die das Parlament schnellstmöglich auf den Weg bringen werde, auch die Aufarbeitung der Katastrophe – „unabhängig von Wahlterminen“. Jetzt sei es wichtig, „die richtigen Schlüsse“ aus der Flut zu ziehen.

Nicole Didion, die als Leitende Notärztin im Flutgebiet im Einsatz war, schilderte in bewegenden Worten, auf welche Zerstörung und Verzweiflung sie getroffen war. „Ich war nicht annähernd darauf vorbereitet, was mich vor Ort wirklich erwartet hat“, sagte sie. „Wir haben erlebt, wie Menschen bis zur völligen Erschöpfung versucht haben, zu retten, was noch zu retten ist.“ Sie habe Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit und Perspektivlosigkeit gesehen. „Materielle Verluste mögen zu ersetzen sein, menschliche Verluste und vertraute Erinnerungen sind es nicht.“

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. Nach ersten Schätzungen entstanden allein in NRW Schäden in Höhe von etwa 13 Milliarden Euro. Für den Wiederaufbau der betroffenen Gebiete wollen Bund und Länder in den nächsten Jahren 30 Milliarden Euro bereitstellen.

Lesen Sie auch Für Opfer der Hochwasser-Katastrophe : 186 Millionen Euro Fluthilfe überwiesen

Laut Laschet hat die vom Land initiierte Aktion „NRW hilft“ zudem bislang 13,7 Millionen Euro an Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt. „Das ganze Land hat Anteil genommen“, sagte Laschet mit Blick auf „NRW hilft“ sowie zahlreiche weitere Spendenaktionen.

Mit Bezug auf den Wiederaufbau habe Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Recht von einem „langen Atem“ gesprochen, den man dafür brauche, sagte Laschet. „Auch wenn die Scheinwerfer weg sind, auch wenn keiner mehr berichtet“, müsse man weiter da sein und dürfe die Menschen im Flutgebiet nicht vergessen.

Der Ministerpräsident kündigte erneut Konsequenzen aus der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen an: „Wenn in Sekunden Wasser da ist, hilft die beste Warnung nicht. Aber wir müssen besser werden im Warnen“, so Laschet. Man wisse, dass Unwetterereignisse wie Starkregen und Dürre „die Folgen des Klimawandels sind.“ Solche Ereignisse würden in den kommenden Jahren „aller Voraussicht nach weiter zunehmen“.

Laschet verwies auf die Stadt New York, die vergangene Woche von einer Sturzflut betroffen war. „Solche Fluten können jeden Ort treffen“, betonte er. Darum komme auch der Anpassung an die Folgen des Klimawandels eine besondere Bedeutung zu.

(dpa)