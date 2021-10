Bengalos und Parolen : Tumult vor Privathaus von Reul wohl aus linker Szene

Einsatzkräfte der Polizei in der Nähe des Privathauses von Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul (CDU). Foto: dpa/Gianni Gattus

Leichlingen Nach ersten Ermittlungen wegen der Randale in Leichlingen geht der Staatsschutz „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ von Tätern aus der linken Szene aus.

Die Vermummten vor dem Privathaus von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sind nach Angaben der Polizei „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ der linken Szene zuzurechnen. Die Ermittlungen des Staatsschutzes wegen vermuteter Verstöße gegen das Versammlungs- und Sprengstoffgesetz liefen aber weiterhin gegen unbekannt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Köln auf Anfrage.