Extras für Abo-Kunden im AVV : Treue Bus- und Bahnfahrer werden in den Ferien belohnt

Aachen Der Aachener Verkehrsverbund (AVV) schnürt ein „Dankeschön-Paket“: Jedes Abo gilt für die ganze Familie im Raum Aachen-Düren-Heinsberg – und am Wochenende sogar in ganz NRW. Entschieden ist auch, wie mit der Mehrwertsteuersenkung umgegangen wird.

Die Vorteile für Abokunden

Jeder Abo-Besitzer kann in dieser Zeit nun den ganzen Tag zusätzlich vier Menschen in Bussen und Bahnen mitnehmen – ein Ticket gilt maximal für zwei Erwachsene und drei Kinder bis 14 Jahre. Außerdem gelten Abo-Tickets in diesen sechseinhalb Woche in der gesamten Städteregion und den Kreisen Heinsberg und Düren – und nicht nur für die eigentlich jeweils gebuchte Tarifzone. An den Wochenenden ist es zudem möglich, mit ihnen durch ganz NRW zu reisen. Denn an den sieben Ferienwochenenden gilt die Aufwertung landesweit für unbegrenzte Fahrten in allen Nahverkehrsmitteln; und das mit der gesamten Familie, denn auch landesweit gilt die erweiterte Mitnahmeregelung.