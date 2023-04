„Hotspot der Biodiversität“ : Tote Wildtiere als Forschungsobjekt im Nationalpark Eifel

Das seit 2004 bestehende Schutzgebiet in der Eifel ist der einzige Nationalpark in Nordrhein-Westfalen. Foto: Jérôme Gras

Schleiden Einige bei Verkehrsunfällen getötete Rehe werden im Nationalpark Eifel extra im Wald gelassen. Schon jetzt weiß man: Aas ist ein Tummelplatz für viele Lebewesen. Vom Fuchs bis zu winzigen Bakterien und Pilzen.

Der Nationalpark Eifel beteiligt sich an einem Forschungsprojekt über die Bedeutung toter Tiere im Wald für die Artenvielfalt. Ziel sei herauszufinden, wie das Aas von Wirbeltieren, Insekten sowie Bakterien und Pilzen genutzt werde, teilte der Nationalpark in Schleiden mit. Das Förderprojekt des Bundesamts für Naturschutz in Bonn heißt: „Belassen von Wildtierkadavern in der Landschaft – Erprobung am Beispiel der Nationalparke“. Jetzt beginne die Untersuchungsphase, es würden gezielt tote Wildtiere ausgelegt, erklärte der Nationalpark. Die Tierleichen werden bis zur vollständigen Zersetzung beobachtet und analysiert.