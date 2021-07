Dramatische Lage in Erftstadt : Tote bei Häusereinsturz

Dramatische Lage in Erftstadt

Verwüstet: Ein Foto der Bezirksregierung Köln zeigt die Überschwemmungen in Erftstadt-Blessem. Häuser sind eingestürzt, es gibt Todesopfer. Foto: dpa/Rhein-Erft-Kreis

Erftstadt Riesige Erdlöcher klaffen in Erftstadt, Häuser sind ganz oder teilweise eingestürzt. Es hat Todesopfer gegeben, die Lage ist dramatisch.

Beim Einsturz von Häusern in Erftstadt-Blessem sind Menschen ums Leben gekommen. „Es gibt Todesopfer“, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln am Freitag. In der Ortschaft war es zu massiven und schnell fortschreitenden Unterspülungen von Häusern gekommen.