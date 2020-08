Er warnte vor dem Attentäter : Top-V-Mann „Murat Cem“ sagt vor Amri-Untersuchungsausschuss aus

Düsseldorf Noch immer beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss im Landtag mit den Bezügen des Attentäters Anis Amri nach NRW. Auch ein V-Mann, der mehrfach vor Amri warnte, wurde hier geführt. Unter Krimi-ähnlichen Bedingungen wird er jetzt als Zeuge gehört.

Der V-Mann des Landeskriminalamts NRW soll als Top-Quelle mehrfach vor Amri gewarnt haben. Behörden in Berlin hatten seine Angaben aber den Erkenntnissen zufolge in Zweifel gezogen.

Der Untersuchungsausschuss in Düsseldorf beschäftigt sich mit der Aufklärung der Abläufe und Hintergründe des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz. Der Mann mit dem Decknamen „Murat Cem“ - in den Akten wird er als Vertrauensperson „VP-01“ geführt - war jahrelang ein Top-Informant der Polizei in Nordrhein-Westfalen.