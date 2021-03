Mutmaßlicher Messerstecher festgenommen : Tödliches Treffen auf Feldweg

Beamte der Spurensicherung untersuchten den Tatort am Samstagabend. Foto: dpa/Benedict Lickfeld

Kall/Aachen Nach dem Fund einer Leiche auf einem Feldweg im Kaller Außenort Wallenthal am Samstagnachmittag hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Inzwischen steht fest: Das 45-jährige Opfer wurde nach einer Auseinandersetzung erstochen. Wie die Staatsanwaltschaft Aachen am Montagmorgen mitteilte, hatte sich das 45-jährige Opfer am Samstagnachmittag mit dem 37 Jahre alten Beschuldigten auf einem Feldweg an der Voißeler Straße außerhalb von Kall-Wallenthal getroffen. Der Grund des Treffens ist laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft noch unbekannt.