Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess am Landgericht Aachen : Ein vertuschter Unfall und eine Leiche

Mahnmal: Am Unfallort erinnert ein weißes Fahrrad an den 19-Jährigen, der nach einer Kollision mit einem Autofahrer starb. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen/Würselen Es gibt keine passenden Worte für das, was sich in der Nacht zum 21. September, einem Samstag, auf einem Feldweg in Würselen, Ortsteil Linden-Neusen, zugetragen hat. Zwei Männer verursachen einen Unfall mit einem Fahrradfahrer und lassen den 19-Jährigen sterben, ohne sich um ihn zu kümmern. Ihnen geht es nur darum, ihre Trunkenheitsfahrt und die katastrophalen Folgen zu vertuschen.