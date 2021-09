Ein Tag, zwei Unfälle, drei Tote : Nach Unfalltod von Mutter und Baby übernehmen Kölner Ermittler

Etliche Meter hinter der Bushaltestelle „Kaisersruh“ war der Lieferwagen nach dem tödlichen Unfall zum Stehen gekommen. Foto: Ralf Roeger/MHA/Ralf Roeger

Aachen/Würselen/Merzenich Zwei tödliche Unfälle haben am Mittwoch die Region erschüttert: In Würselen starben eine junge Frau und ihr Baby an einer Bushaltestelle, auf der A4 kam ein Autofahrer ums Leben. Wie ist der Stand der Dinge?