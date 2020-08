Kostenpflichtiger Inhalt: Frau in Geilenkirchen getötet : Tödliche Messerstiche am Morgen

Polizeibeamte stehen vor dem Wohnblock an der Goethestraße, in der sich die Tat ereignet hatte. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Geilenkirchen Am Tag nach dem gewaltsamen Tod einer 35-jährigen Frau in Geilenkirchen sind Einzelheiten zum Hergang der blutigen Tat bekannt geworden. Der 20 Jahre ältere Ehemann der Toten sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.