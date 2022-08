Drama am Eiserbachsee : Tödlich verunglückte Kinder kommen aus Großbritannien

Am Freitagmorgen deutet am Eiserbachsee nichts darauf hin, welche dramatischen Szenen sich am Abend zuvor dort abgespielt haben. Foto: Andreas Gabbert

Update Simmerath Die am Donnerstagabend im Eiserbachsee tödlich verunglückten Brüder kommen aus Großbritannien und waren mit ihren Eltern als Touristen in der Region. Knapp vier Wochen zuvor war ein 16-Jähriger nach einem Badeunfall am See gestorben.

Wie ein Sprecher der Polizeileitstelle Aachen am Abend auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, wurden die Rettungskräfte um kurz vor 18 Uhr zu dem Naturfreibad am Rursee gerufen. Zwei Jungen im Alter von sieben und neun Jahren seien ohne Bewusstsein im Wasser des abgesperrten Bereiches bei Rurberg entdeckt worden. Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aachen handelt es sich bei den Kindern um ein Brüderpaar, die sich als britische Touristen mit ihren Eltern in der Region aufhielten.

Sie wurden ans Ufer gebracht, wo Ersthelfer versuchten, sie wiederzubeleben. Laut Polizeiangaben waren beide aber nicht ansprechbar, sie wurden per Helikopter in Krankenhäuser gebracht. Sie schwebten in Lebensgefahr, hieß es von der Polizei. Notfallseelsorger betreuen die Angehörigen, Rettungskräfte von DLRG, der Freiwilligen Feuerwehr Simmerath, dem Technischen Hilfswerk sowie der Polizei waren vor Ort.

Am Freitagmorgen gab es schließlich traurige Gewissheit: Beide Kinder sind in der Nacht in Krankenhäusern in Köln und Aachen gestorben. Bei den Kindern, die in einem tieferen Bereich des Sees aufgefunden wurden, soll es sich um Nichtschwimmer gehandelt haben. Die weiteren Hintergründe des Geschehens sind noch völlig unklar, die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Staatsanwaltschaft Aachen prüft derzeit, ob der Verdacht einer Straftat besteht. Dies könne eine Form der Fahrlässigkeit sein, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. „Wir haben da keinen Bestimmten im Fokus, sondern wir machen einfach unsere Arbeit“, betonte sie. Mit Ermittlungsergebnissen sei nicht vor Mitte nächster Woche zu rechnen.

Damit sind innerhalb eines Monats bereits drei Menschen im Eiserbachsee ums Leben gekommen. Am 30. Juli war ein 16-jähriger Junge aus Belgien in dem Gewässer ertrunken. Nachdem er am Nachmittag von einem Steg ins Wasser gesprungen war, tauchte er nicht mehr auf. Eine große Suchaktion mit Tauchern, Booten und einem Hubschrauber wurde gestartet, doch erst zwei Stunden später konnte der Junge tot geborgen werden. Auch er soll Nichtschwimmer gewesen sein.

Rettungskräfte waren vor Ort und brachten die Kinder in umliegende Krankenhäuser. Foto: rr/Ralf Röger

Von Januar bis Juli sind in NRW bereits 30 Menschen ertrunken, 14 mehr als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres. Nach Angaben der DLRG ertranken 14 Menschen in Flüssen, 10 in Seen und 2 in einem Kanal. Die weiteren Opfer starben in einem Bach, im Pool, im Schwimmbad oder im Teich.

Die Zahl der in Deutschland ertrunkenen Menschen stieg nach DLRG-Zahlen von Januar bis Juli im Vergleich zum Vorjahr um 15 auf mindestens 199. Seit Beginn der Badesaison Anfang Mai zählten die Lebensretter 136 Tote, 9 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Mehrzahl der Unfälle ereignet sich nach DLRG-Angaben im Binnenland in zumeist unbewachten Gewässern.

