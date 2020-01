Nach Südtiroler Unfallfahrt : Todesopfer nach Deutschland gebracht

Bruneck Die Leichen von sechs jungen Menschen, die bei dem schweren Verkehrsunfall von Südtirol starben, sind nach Deutschland gebracht worden. Die meisten Opfer stammen aus NRW. Der Unfallfahrer sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Die Todesopfer seien am Mittwoch vom Krankenhaus in Bruneck überstellt worden, sagte der Sprecher des Südtiroler Sanitätsbetriebes am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Eine Frau, das siebte Todesopfer, war im Krankenhaus von Innsbruck in Österreich gestorben.