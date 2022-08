Analyse nötig : Umstrittener belgischer Atomreaktor Tihange 2 abgeschaltet

Das Atomkraftwerk Tihange steht am Ufer des Flusses Maas. Foto: dpa/Eric Lalmand

Tihange Der umstrittene belgische Atomreaktor Tihange 2 ist abgeschaltet worden. Nun sollen Tests und Analysen durchgeführt werden.

Wie die Nachrichtenagentur Belga am Freitag unter Berufung auf den Betreiber mitteilte, war zunächst unklar, wann der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Unterbrechung habe sich während eines geplanten Tests an der Anlage ereignet. Eine Sprecherin des Betreibers wird mit den Worten zitiert, dass die Abschaltung automatisch erfolgt sei. Das Unternehmen werde Tests und Analysen durchführen, bevor der Reaktor wieder in Betrieb genommen werde.