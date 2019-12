Wartung verschoben : Umstrittener belgischer Atommeiler Tihange 1 bis Juli vom Netz

Tihange Der umstrittene belgische Atommeiler Tihange 1 unweit von Aachen wird wegen einer regulären Inspektion bis Juli vom Netz genommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Betreiberfirma Engie Electrabel am Dienstag.

Belgien bezieht einen großen Teil seines Stroms aus Atomkraft. Das Land hat sieben Atomreaktoren an zwei Standorten. Doel im Norden des Landes an der niederländischen Grenze sowie Tihange nahe der deutschen Grenze, etwa 65 Kilometer von Aachen entfernt. Das Kraftwerk Tihange steht vor allem in Deutschland immer wieder wegen Schäden und Störungen in der Kritik.