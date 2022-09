Atomreaktor in Belgien : Doel 3 geht am Freitagabend vom Netz

Antwerpen Der Countdown läuft: Am Freitagabend wird der umstrittene belgische Atommeiler Doel 3 abgeschaltet. Der Meiler bei Antwerpen ist umstritten, weil sich in seinem Reaktordruckbehälter Tausende Mikrorisse befinden.

Doel 3 wurde am 1. Oktober 1982 in Betrieb genommen. Nach 40 Jahren sollen AKW in Belgien abgeschaltet werden. Die Betriebserlaubnis läuft also bis zum 1. Oktober dieses Jahres. Der Betreiber des „Riss-Meilers“, Engie Electrabel, erklärte gegenüber unserer Zeitung aber, dass er bereits am 23. September vom Netz gehen werde. Der Start für das Abschalten soll um 21 Uhr sein.