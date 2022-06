AKW Tihange und Doel : Belgische Regierung soll Laufzeitverlängerung zahlen

Tihange 3 soll länger am Netz bleiben. Doch über die Konditionen wird noch diskutiert. Foto: dpa/Eric Lalmand

Tihange Der AKW-Betreiber Engie fordert viel Geld von der belgischen Regierung. Und nicht nur das. Der Staat soll auch das unternehmerische Risiko mit dem Konzern teilen.

Engie fordert von der belgischen Regierung Geld, um die von der Regierung gewünschte Laufzeit-Verlängerung der Meiler Doel 4 und Tihange 3 zu finanzieren. Zudem soll die Regierung sich an den Kosten des zusätzlich entstehenden Atommülls beteiligen. Der Konzern, der unter anderem die beiden Kernkraftwerke in Belgien betreibt, stellte diese Forderungen in einem Brief an den belgischen Premierminister Alexander De Croo, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga und andere belgische Medien übereinstimmend berichten.

Am Dienstag habe der Brief von Konzernchefin Catherine MacGregor erreicht, heißt es. Darin werden einige wichtige Punkte für die Verhandlungen zwischen Engie und der Regierung genannt. Unter anderem schreibe MacGregor, dass das finanzielle Risiko für Engie zu hoch sei, in die längere Laufzeit der beiden jüngsten Meiler zu investieren. Schließlich gebe es keine Garantie dafür, dass der Strompreis weiter so hoch bleibe.

Engie wolle deshalb das Risiko teilen. Der Staats solle nicht nur bezahlen, sondern sozusagen als Teilhaber mit einsteigen: Die Regierung würde dann an den Gewinnen, die Doel 4 und Tihange 3 abwerfen würden, beteiligt. Der Staat müsse aber auch Verluste mit auffangen.

Der Premierminister wollte sich bislang nicht dazu äußern. Tatsächlich laufen nämlich derzeit die Verhandlungen über die Laufzeitverlängerungen der beiden Meiler. Engie hatte immer betont, dass es zu spät dafür sei. Die beiden Meiler müssen überholt werden. Die Atomaufsichtsbehörde gab aber grünes Licht und angesichts des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energie-Probleme hat sich die belgische Regierung im März dazu entschlossen, doch eine Laufzeitverlängerung von Doel 4 und Tihange 3 anzustreben. Ursprünglich hätten alle sieben Meiler spätestens 2025 vom Netz gehen sollen.

Engie sitzt nun am längeren Hebel und will sich die Laufzeitverlängerung offensichtlich gut bezahlen lassen. Der Konzern hatte bereits das Herunterfahren aller Meiler geplant. In Doel 4 und Tihange 3 muss nun investiert werden, was sich offensichtlich für das Unternehmen nicht lohnt. Engie setzt auf neue Energien, aber auch auf Gas-Kraftwerke.

(mgu)